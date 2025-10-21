Luis Enrique : Le manque de respect dénoncé au PSG !

Alexis Brunet

Vendredi dernier, le PSG affrontait Strasbourg au Parc des princes et la rencontre s’est soldée par un impressionnant match nul (3-3). Les Parisiens ont frôlé l’accident, car ils étaient un moment menés 3-1 par les Alsaciens. Selon le journaliste Pierre Dorian, Luis Enrique s’est montré prétentieux face au RCSA en ne faisant pas entrer Achraf Hakimi et Vitinha, afin d’essayer de l’emporter.

Cette saison, l’OM est déterminé à concurrencer au maximum le PSG. Pour le moment, le plan des Marseillais se déroule à la perfection, puisqu’ils sont premiers de Ligue 1, avec un point d’avance sur le club de la capitale. Lors de la dernière journée de championnat, les coéquipiers de Mason Greenwood se sont imposés 6-2 face au Havre alors que de son côté le champion d’Europe devait se contenter du match nul contre Strasbourg (3-3).

« Je trouve que c’est très prétentieux » Contre Strasbourg, le PSG était toutefois encore privé de certains cadres et Luis Enrique avait donc dû titulariser de jeunes joueurs. En direct dans le Super Moscato Show sur RMC, le journaliste Pierre Dorian s’est montré très critique envers les choix de l’entraîneur espagnol. Il lui a notamment reproché le fait de ne pas avoir fait entrer Vitinha et Achraf Hakimi, ce qui illustre selon lui une certaine prétention. « Le cas de Strasbourg est limpide. C'est-à-dire que sur son onze de départ et ses choix en cours de match, il n’optimise absolument pas ce qu’il a sous la main. Il ne fait pas rentrer Vitinha ni Hakimi, il peut bien le faire pour les 20 dernières minutes, il ne va pas prendre un énorme risque. Je trouve que c’est très prétentieux. Je trouve que c’est une attitude très prétentieuse de te dire que ce qui est peut-être la meilleure équipe de Ligue 1 après Marseille, t’y vas et tu vas la battre en claquettes avec une demi-équipe, moi, ça ne me plait pas. »