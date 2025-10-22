Luis Enrique : La grosse surprise au PSG !

Alexis Brunet

Mardi soir, le PSG a encore impressionné toute l’Europe en s’imposant 7-2 face au Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Le club de la capitale affiche un niveau très élevé depuis de nombreux mois et cette réussite est en grande partie due au duo Luis Campos-Luis Enrique. À Paris, personne ne pensait que ce binôme allait fonctionner aussi bien.

Pour le moment et contrairement à la saison dernière, le PSG fait un sans faute en Ligue des champions. Le club de la capitale a remporté ses trois premiers matchs, dont une victoire de prestige sur le terrain du Bayer Leverkusen mardi soir sur le score de 7-2.

Le duo Luis Campos-Luis Enrique, l’atout du PSG Si le PSG marche aussi bien, c’est grâce à ces nombreux talents sur le terrain, mais pas seulement. Luis Enrique et Luis Campos sont les deux grands architectes de cette équipe et selon le journaliste du Parisien Laurent Perrin, ce duo dépasse toutes les espérances à Paris. « C'est une chaîne de décision qui débouche sur un résultat au-delà des espérances de tous les acteurs. Il y a cette volonté de Nasser et du Qatar de mettre fin au star-système, le recrutement de Campos qui vise à satisfaire Mbappé, puis celui de Luis Enrique, qui veut tourner la page Mbappé. Personne ne s'imaginait que le duo Campos-Enrique marcherait à ce point. Derrière, il y a un recrutement génial avec des joueurs à gros potentiel qui vont exploser et s'entendre à merveille. Luis Campos dit souvent qu'une équipe est un puzzle. Avec Enrique, ils ne se sont pas trompés sur la moindre pièce. »