Longoria : Ça recommence, l'annonce qui va faire trembler l'OM !

ablo Longoria, après la défaite 3-0 de l’OM face à Auxerre, a provoqué une vague de réactions en qualifiant l’arbitrage de « corruption ». Des propos qui ont choqué, notamment le syndicat des arbitres, et qui pourraient entraîner de lourdes sanctions. Bixente Lizarazu, sur Téléfoot, prédit une sanction sévère pour le président de l’OM.

L’OM est au cœur d’une énorme polémique. Après la défaite 3-0 face à Auxerre, les dirigeants olympiens ont exprimé leur colère à travers des déclarations très fortes, notamment Pablo Longoria qui a estimé que cet arbitrage était de « la corruption, la vraie corruption ». Une déclaration qui a choqué du monde dans la sphère football, notamment le syndicat des arbitres de football (Safe), qui déclare que les « propos particulièrement scandaleux » de Longoria jettent « en pâture tous les arbitres officiant aux niveaux professionnels mais aussi amateurs ».

« Il va être lourdement sanctionné »

Après la lourde sanction de Medhi Benatia après le match face à Lille en 1/16e de finale de Coupe de France, le président de l’OM pourrait bien être, à son tour, sévèrement puni comme l’explique Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot : « Ce sont des propos graves et inadmissibles. Il va être lourdement sanctionné, je pense. Par rapport à ce match, il faut être vraiment factuel. Auxerre a gagné 3 à 0, pas seulement 1 à 0. Auxerre a été bien meilleur. »

« Le résultat est logique »

Pour le champion du monde 98, Auxerre a avant tout mérité sa victoire : « L'OM n'a pas été bon. Donc le résultat est logique. Après, si tu regardes les deux actions, tu ne peux pas dire de façon certaine qu'il y a penalty sur la faute sur Merlin et qu'il n'y a pas de second carton pour Cornelius qui ne contrôle pas du tout son action et vient lui mettre un coup de genou, donc ça me paraît logique qu'il prenne un second carton. Donc je ne vois pas de situation d'erreur manifeste de l'arbitre qui justifie le pétage de plomb. Tu es frustré, très bien, mais tu es deuxième au championnat avec 5 points d'avance sur Lille. Tranquille. Il y a une espèce d'obsession et de paranoïa sur l'arbitrage qui dessert l'OM alors qu'ils sont dans une situation sportive plus que confortable. »