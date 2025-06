L’OM a trouvé sa star, c’est la surprise !

Longtemps critiqué, Leonardo Balerdi s’est imposé comme l’un des cadres de l’OM. Désormais capitaine, le défenseur argentin surprend par sa régularité et son leadership. Dans La Provence, Rod Fanni, ancien défenseur de l’OM, reconnaît cette progression et salue sa transformation, tout en rappelant l’exigence du public marseillais envers ses joueurs.

Arrivé à l’OM en 2020, Leonardo Balerdi n’a pas tout de suite convaincu les supporters marseillais. Le défenseur argentin faisait beaucoup d’erreurs et coûtait de nombreux points à l’OM , mais c’est du passé. Depuis plusieurs saisons, l’ancien de Boca Juniors a pris une nouvelle dimension et est devenu un pilier de l’effectif marseillais, et en est même devenu le capitaine. Un nouveau rôle pour le défenseur de l’OM (26 ans) qui doit maintenant assumer. Auteur d’une grande saison sur la Canebière, il attire les convoitises, notamment en Italie.

« Il a assumé ces derniers temps. J'étais très sceptique au début, il faisait beaucoup d'erreurs techniques, de placement... Je n'avais pas l'impression qu'il était un défenseur de métier. Mais il m'a surpris, il a corrigé tout un tas de choses. On lui a donné le capitanat un peu tôt mais aujourd'hui il assume et porte très bien ce brassard. »

«On veut des résultats !»

« À Marseille on a tout de suite la pression, on ne cherche pas à savoir si un joueur a un souci de famille, a mal à la jambe… On s'en fout de tout ça, on veut des résultats ! Quand ça va moins bien il faut assumer, et quand ça va très bien on te porte au-dessus des nuages… Je trouve que ce n'est pas si injuste, il faut le savoir avant de signer. » continue l’ancien défenseur de l’OM.