Lionel Messi : La blague qui ne va pas passer !

Huit fois vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi a clairement marqué l'histoire du football en évoluant pendant l'immense partie de sa carrière au FC Barcelone. Une longévité rare dont peu de joueurs peuvent se vanter. Francesco Totti en fait toutefois partie, lui qui a évolué pendant 24 ans à l'AS Roma. L'ancien international italien a d'ailleurs eu une petite blague qui ne risque pas de plaire à La Pulga.

Désormais à l'Inter Miami pour terminer sa carrière, Lionel Messi a clairement marqué l'histoire du football notamment avec l'obtention de ses huit Ballons d'Or, record absolu bien évidemment. Une réussite qu'il doit en partie à sa longévité au FC Barcelone.

Combien de Ballon d'Or pour Messi à l'AS Roma ?

Dans l'histoire du football, peu de joueurs peuvent d'ailleurs se vanter d'une telle histoire avec un même club. Francesco Totti en fait partie puisqu'il a évolué durant 24 ans avec l'AS Roma, sans jamais remporter de grande récompense individuelle. D'ailleurs, l'ancien international italien estime qu'à sa place Lionel Messi n'en aurait pas gagné non plus.

«Vous savez combien il en aurait remporté ? Zéro»

« Imaginez Messi pendant 25 ans à la Roma, on verrait bien. 25 ans à la Roma, on verrait combien de Ballons d’Or il aurait remporté. Peut-être, peut-être hein, avec (Alessandro) Frau et (Matteo) Pivotto, même Messi… Peut-être hein… Il aurait remporté dix Ballons d’Or ? Mmm. Il aurait eu du mal aussi. Vous savez combien il en aurait remporté ? Zéro », confie Francesco Totti, invité de Viva el Futbol, une émission sur Twitch animée par Lele Adani, Antonio Cassano et Nicola Ventola.