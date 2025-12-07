Lionel Messi amoureux : Sa magnifique relation est dévoilée !

Après son départ du PSG en 2023, Lionel Messi a trouvé refuge à l'Inter Miami. L'Argentin vient d'être sacré en MLS pour la première fois et il semble vraiment se plaire dans sa nouvelle équipe. Mais il est encore possible qu'il décide de revenir au FC Barcelone, là où il a passé tant d'années. David Beckham espère le contraire.
A l'Inter Miami, Lionel Messi continue de briller sur le terrain et à 38 ans, il n'est pas encore prêt pour la fin de sa carrière. L'Argentin a vécu les plus grands moments de sa vie au FC Barcelone, une destination qui lui fait de l'oeil. Ces dernières semaines, le retour de Messi au club a été souvent évoqué.
Beckham veut garder Messi à Miami
Recruté en 2023, Lionel Messi se sent bien à l'Inter Miami. Mais il pourrait ne pas y rester jusqu'à la fin de sa carrière si jamais une autre opportunité se présente à lui. Du côté de David Beckham, co-propriétaire du club, on espère fort que l'Argentin fera le choix de rester plus longtemps. Mais un retour au FC Barcelone semble être privilégié.
Lionel Messi très attaché au FC Barcelone
Argentin de naissance, Lionel Messi a connu une grande histoire d'amour avec le FC Barcelone. L'attaquant de 38 ans y a été formé et y a débuté sa carrière avant de quitter le club en 2021. Le mois dernier, il a publié plusieurs clichés de lui de retour sur la pelouse du Camp Nou, comme un signe de sa plus grande volonté. « J’aimerais que Messi vive à Miami après sa retraite. Mais Leo m’a dit qu’il ne rêvait que d’une vie près du Camp Nou. Aucun joueur n’aime autant Barcelone que lui. On voit le logo du Barça sur sa jambe et même sur sa gourde » déclare David Beckham d'après des propos rapportés par Foot Mercato.