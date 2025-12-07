Lionel Messi amoureux : Sa magnifique relation est dévoilée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après son départ du PSG en 2023, Lionel Messi a trouvé refuge à l'Inter Miami. L'Argentin vient d'être sacré en MLS pour la première fois et il semble vraiment se plaire dans sa nouvelle équipe. Mais il est encore possible qu'il décide de revenir au FC Barcelone, là où il a passé tant d'années. David Beckham espère le contraire.

A l'Inter Miami, Lionel Messi continue de briller sur le terrain et à 38 ans, il n'est pas encore prêt pour la fin de sa carrière. L'Argentin a vécu les plus grands moments de sa vie au FC Barcelone, une destination qui lui fait de l'oeil. Ces dernières semaines, le retour de Messi au club a été souvent évoqué.

Beckham veut garder Messi à Miami Recruté en 2023, Lionel Messi se sent bien à l'Inter Miami. Mais il pourrait ne pas y rester jusqu'à la fin de sa carrière si jamais une autre opportunité se présente à lui. Du côté de David Beckham, co-propriétaire du club, on espère fort que l'Argentin fera le choix de rester plus longtemps. Mais un retour au FC Barcelone semble être privilégié.