Un joueur du RC Lens raconte son calvaire

Ces derniers mois, Angelo Fulgini est sur une pente descendante au RC Lens. En effet, le milieu offensif de 27 ans n'arrive pas à obtenir des titularisations sous la houlette de Franck Haise. Interrogé par Le Parisien , Angelo Fulgini s'est livré sur son calvaire.

«Je ressens de la frustration»

« Depuis novembre, votre temps de jeu a nettement diminué en L 1, vous le vivez comment ? Je ressens de la frustration. Tout compétiteur aspire à enchaîner les matchs. Si j’acceptais cette situation, ça interrogerait sur ma véritable motivation. Une saison dure dix mois. Actuellement, il y a des joueurs plus en forme. Ce sont les aléas du métier. Je me dois de bien travailler aux entraînements. De profiter du temps de jeu offert pour prouver que je suis en mesure d’apporter des choses à mon équipe » , a regretté Angelo Fulgini, avant d'en rajouter une couche.

«La concurrence est rude»