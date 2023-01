RC Lens : Snobé par l’Argentine au Qatar, il lâche ses vérités

Thibault Morlain

Déjà appelé en sélection d’Argentine, Facundo Medina n’était toutefois pas présent dans le groupe de Lionel Scaloni qui a remporta la Coupe du monde au Qatar. C’est donc de Lens que le défenseur central a assisté au sacre de ses compatriotes. Une petite déception pour Medina comme il l’a expliqué…

C’est donc l’Argentine qui a remporté la Coupe du monde 2022. Lionel Messi et ses coéquipiers ont ainsi décroché le titre ultime, faisant alors le bonheur de tout un pays. Mais voilà que certains joueurs auraient aimé être du voyage au Qatar. Lionel Scaloni a toutefois fait des déçus au moment de faire sa liste pour le Mondial. Défenseur central du RC Lens, Facundo Medina n’a ainsi pas été appelé par le sélectionneur de l’Albiceleste.

« J’avais l’espoir de faire partie des 26 pour le Qatar »

« J’avais l’espoir de faire partie des 26 pour le Qatar mais je n’ai pas pu en être et je suis passé en mode supporter car j’aime mon pays, comme tous les Argentins. Même si j’ai été proche de faire partie du groupe retenu, je n’ai toujours souhaité que le meilleur à ceux qui étaient au Qatar. Il fallait les aider du mieux que je pouvais, en les motivant, en les aidant à distance. C’était mon devoir de coéquipier de les soutenir et de les pousser. C’est le message que j’ai fait passer à ma famille parce qu’ils veulent le meilleur pour leur enfant, et ce qu’il me fallait, c’était de la tranquillité et seulement du positif. Il fallait que l’Argentine soit championne du monde, avec moi ou non, c’est ce que voulait l’Histoire, c’est que voulaient tous les Argentins », a alors avoué le joueur du RC Lens pour le site de la Ligue 1.

« J’ai souffert, j’ai pleuré mais heureusement, à la fin, j’ai pu souffler ! »