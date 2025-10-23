RC Lens : Le cauchemar vécu avant l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un choc attend le RC Lens ce samedi ! 4èmes de Ligue 1, les Sang et Or accueillent le leader, l'OM, qui reste sur une défaite en Ligue des Champions. Forcément, les hommes de Pierre Sage auront à coeur de faire tomber les Olympiens. Mais voilà que la préparation de ce rendez-vous face à l'OM a été loin d'être idéale.

Alors que la 9ème journée de Ligue 1 va débuter ce vendredi avec une rencontre entre le Paris FC et le FC Nantes, un choc du haut de tableau est programmé. En effet, samedi soir, le RC Lens accueille l'OM et c'est ainsi le leader qui se déplace chez le 4ème. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les joueurs de Pierre Sage, qui ont connu une préparation dantesque ce jeudi à cause des conditions climatique, au milieu de la pluie et du vent.

Le RC Lens se prépare à accueillir l'OM ! L'ambiance a changé du jour au lendemain au centre d'entraînement du RC Lens. Après une séance ouverte au public mercredi, ce jeudi, il a fallu donc affronter les éléments. A ce propos, en conférence de presse, Pierre Sage a expliqué : « C’est vrai que ces deux contextes étaient particuliers. Le premier était très joyeux, parce qu’il y avait beaucoup de public et surtout beaucoup d’enfants, avec beaucoup de couleurs et de pancartes. C’était très sympa de s’entraîner dans ces conditions, et on a pu faire exactement la séance qu’on avait prévue, même si celle-ci avait été à huis clos ».