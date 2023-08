RC Lens : Il révèle un gros coup de gueule !

Alexis Brunet

L'année dernière, le RC Lens a réalisé une très bonne saison. Des résultats recueillis grâce à des joueurs tels que Seko Fofana, ou bien Loïs Openda. Mais le principal artisan de ces très bonnes performances n'est probablement pas un joueur, mais bien le coach Franck Haise. Ce dernier a été encensé par Brice Samba, mais le portier a quand même révélé un gros coup de gueule de son coach.

Cela fait plusieurs saisons que le RC Lens travaille très bien. Au fur et à mesure, le club du nord de la France grimpe les échelons. L'année dernière, il a même fini deuxième de Ligue 1, à un point du PSG. Des résultats exceptionnels, que les Lensois doivent en grande partie à celui qui les entraîne, Franck Haise.

Brice Samba dithyrambique envers Franck Haise

Lors d'un entretien pour Onze Mondial , Brice Samba est revenu sur son coach, Franck Haise. Pour le portier français, c'est tout simplement le meilleur. « (Sourire) Franck Haise, c'est le meilleur pour moi. Il a tout compris. Il est autoritaire, mais en même temps, il nous responsabilise beaucoup. À Lens, nous sommes quatre cadres, ce qui m’a surpris, c’est qu’il nous demande toujours notre ressenti. Il aime savoir ce qu’on pense. Même si, évidemment, c’est toujours lui qui a le dernier mot. Par exemple, il peut nous consulter avant de faire des choix tactiques. Et chacun donne son avis. J’ai connu des coachs qui disaient : « C'est moi qui décide, c'est moi le boss, c'est moi le patron ». Voilà ce qui a fait notre réussite cette saison : tout le monde s'est senti important, tout le monde s'est senti concerné. Le coach est très, très bon avec les joueurs qui jouent moins. Il leur parle énormément, il leur montre de l’attention. J’ai souvent été deuxième gardien, je suis passé par là, je sais ce que c’est. Certains coachs ne calculent pas les joueurs qui ne jouent pas. Et ça, c’est frustrant. Inconsciemment, tu n’as pas envie de donner le meilleur de toi-même. On partage des choses que je n’avais jamais partagées avec des coachs. Il a tout compris aux sportifs de haut niveau. »

« Ah ouais, le coach peut s'énerver comme ça ? »