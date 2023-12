RC Lens : Il dénonce «un scandale»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens a réussi sa mission. En l'emportant sur sa pelouse face au FC Séville ce mardi soir (2-1), les Sang et Or sont parvenus à se qualifier pour les seizièmes de finale de la Ligue Europa en février prochain. Une qualification notamment obtenue grâce à un penalty inscrit par Przemysław Frankowski. Un penalty qui n'aurait jamais dû exister selon Sergio Ramos.

Il y aura un nouveau club français en Ligue Europa en 2024. Le RC Lens va être reversé en Ligue Europa après sa victoire dans la douleur face au FC Séville ce mardi soir. Troisième de son groupe, il devrait affronter un deuxième de groupe de C3 en février prochain.

Sergio Ramos pique une colère

Les buts lensois ont été inscrits par Przemysław Frankowski et Angelo Fulgini. L'un d'eux, le premier, a été inscrit sur penalty. Mais la faute est inexistante selon Sergio Ramos. A l'issue de la rencontre, l'ancien joueur du Real Madrid et du PSG n'a pas masqué sa colère et s'en est pris verbalement aux arbitres de la rencontre.

« C’est un scandale »