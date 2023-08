RC Lens : Il a refusé un gros challenge et raconte tout

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une saison dernière exceptionnelle avec le RC Lens, Brice Samba entame une nouvelle année chez les Sang et Or. Ses performances ne sont pas passées inaperçues aux yeux du sélectionneur de l'Équipe de France, Didier Deschamps, qui l'a sélectionné pour la première fois en mars dernier. Le gardien de 29 ans a dévoilé les raisons de son choix entre le Congo et la France.

Le RC Lens peut en être fier. Brice Samba est parvenu à gravir les échelons au sein du club Sang et Or en enchainant les performances de haut niveau. Ces dernières lui ont même permis d'accéder au groupe de l'Équipe de France en mars dernier.

PSG - Mbappé : Il annonce son départ et sa destination https://t.co/VBr29w2HKL pic.twitter.com/FxpH8eValp — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

« C'est vrai que j'ai refusé la sélection congolaise »

Auprès de Onze Mondial , Brice Samba s'est livré sur le choix qu'il a dû faire pour le pays qu'il souhaitait représenter : « C'est vrai que j'ai refusé la sélection congolaise, la première fois en 2013 ou 2014. J’étais très jeune. Dans ma tête, ça a toujours été la France, honnêtement. Et plus, ça avançait, plus on me disait : « Tu es sûr que c'est toujours la France ? ». Même quand j'ai signé en Championship, les gens n’y croyaient plus. Seule ma famille, mes proches et moi continuions à y croire. Je suis fier d’être dans ce groupe, j’y suis arrivé alors que peu de gens m’en pensaient capable.

Samba vise l'Euro 2024 avec la France