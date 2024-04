Polémique au RC Lens, l'entraineur pousse un coup de gueule

Benjamin Labrousse

Vendredi dernier, le RC Lens a chuté lors du Derby du Nord face au LOSC (2-0). Malmenés au stade Pierre-Mauroy, les Sang et Or avaient vu leur coach Franck Haise tenir des propos d’après-match qui ont fait jaser. Interrogé à ce sujet ce jeudi, l’entraîneur lensois a rapidement tenu à clarifier la situation, tout en tapant du poing sur la table.

Dauphin du PSG l’an passé, le RC Lens est quelque peu rentré dans le rang. Cela n’empêche pas les hommes de Franck Haise de réaliser une saison plus qu’honorable. Néanmoins, les Sang et Or ont clairement du mal dans les grands rendez-vous, à l’image de la défaite concédée face au LOSC vendredi dernier (2-0) lors du Derby du Nord.

Mercato : L’entraîneur du RC Lens a voulu tout arrêter ! https://t.co/E5v0dCdKV6 pic.twitter.com/iNFU045m6r — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

« On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a »

Un revers qui n’est pas vraiment bien passé chez les supporters du club artésien, les déclarations de Franck Haise après la rencontre n’ayant pas amélioré les choses. Le coach lensois avait ainsi confié que les siens manquaient encore de qualités évidentes : « On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je ne vais pas incriminer qui que ce soit, mais il faudra encore améliorer l'équipe tant que faire se peut pour pouvoir se hisser au niveau des tout meilleurs ».

« Je veux juste remettre les choses en perspective »