Le RC Lens fait un coup à la Mbappé et provoque une polémique !

La rédaction

Vendredi soir, pour le derby du nord, Elye Wahi a débuté sur le banc du RC Lens. A l'image de Luis Enrique avec Kylian Mbappé au PSG, Franck Haise s'est passé de son attaquant vedette au coup d'envoi de la rencontre. Et malgré le but de l'ancien Montpelliérain après son entrée en jeu, l'entraîneur des Sang-et-Or ne regrette rien.

Pour le choc contre le LOSC, Franck Haise avait décidé de laisser Elye Wahi sur le banc au coup d'envoi. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Kylian Mbappé au PSG, même si les causes ne sont pas les mêmes. Et les conséquences n'ont plus. En effet, le RC Lens s'est incliné à Lille (1-2), et Elye Wahi a marqué en sorti de banc. Mais Franck Haise ne regrette pas son choix.

Haise justifie son choix avec Wahi

« Ce n’est pas seulement une question de fraîcheur. Je n’étais pas satisfait des 2 derniers matches d’Elye, alors que jusque-là il était sur une pente ascendante. Il reste un jeune joueur et moi un vieux coach ! Je fais parfois des choix pour faire passer des messages. Wesley était en bonne forme. Je ferai encore des choix. A posteriori, ils pourraient être meilleurs, mais c’est la vie d’un entraîneur. Je ne regrette pas », assure le coach du RC Lens en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«Ce sont des messages que je veux faire passer»