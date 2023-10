Ligue des champions : Incroyable, le RC Lens fait mieux que l'OM et le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le RC Lens a créé l’exploit ce mardi à Bollaert en renversant Arsenal (2-1), qui avait pourtant ouvert la marque grâce à Gabriel Jesus. Être mené au score réussit très bien aux Sang et Or qui, avec cette victoire face aux Gunners, se rapprochent d’un vieux record de Ligue des champions.

Larmes de joie, cris, frissons… Panache de réactions au Stade Bollaert pour le retour de la Ligue des champions, 21 ans après avoir accueilli son dernier match dans la compétition, mais l’euphorie était générale après l’incroyable victoire du RC Lens face à Arsenal (2-1) mardi. Les joueurs de Franck Haise ont fait preuve de caractère pour décrocher leur premier succès européen de la saison grâce à des réalisations d’Adrien Thomasson (25e) et Elye Wahi (69e), et ce alors que les Lensois étaient menés au score au quart de jeu, Gabriel Jesus ouvrant la marque. Un rebond dont a l’habitude le club nordiste, qui reste sur une série remarquable.

6 - Lens n‘a perdu aucun des 6 derniers matches de Ligue des Champions au cours desquels il a concédé l’ouverture du score (3 victoires, 3 nuls), seul Manchester United a fait mieux dans l’histoire de la compétition (8 entre mars 1998 et septembre 1999). Corons. pic.twitter.com/VJwDp7mBRB — OptaJean (@OptaJean) October 3, 2023

L’incroyable force de caractère du RC Lens

C’est une statistique impressionnante qu’a révélée Opta suite au succès des Sang et Or mardi soir. Et pour cause, le RC Lens n’a perdu aucun de ses six derniers matches au cours desquels il a concédé l’ouverture du score. La série a débuté il y a 21 ans, lorsque le Bayern Munich avait inscrit le premier but sur la pelouse de Bollaert un soir de 24 septembre 2002. John Utaka avait alors égalisé dans le dernier quart d’heure (1-1). Un mois plus tard, le RC Lens récidive contre le Deportivo La Corogne (3-1) en inscrivant trois buts dans la dernière demi-heure. Bis repetita face à l’AC Milan (2-1) puis encore le Bayern Munich (3-3), et ce alors que les Allemands menaient 2-0 après 19 minutes, puis 3-2 à quelques secondes de la fin du temps réglementaire. Lors de sa première campagne de Ligue des champions en 1998/99, le champion de France en titre s’était déjà distingué par sa capacité à réagir en recollant au score contre Arsenal (1-1) et le Dynamo Kiev (1-1), sans parvenir ensuite à réitérer la performance.

Seul Manchester United a fait mieux

Une tradition européenne que le RC Lens a donc repris cette saison, puisque les hommes de Franck Haise avaient déjà su surprendre le FC Séville de Sergio Ramos en arrachant le nul grâce à Angelo Fulgini, après la première réalisation de Lucas Ocampos au début de la partie. Avec un bilan de 3 victoires et 3 nuls lors des six dernières rencontres de Ligue des champions au cours duquel il a été mené, le club se rapproche du record détenu par Manchester United, qui avait réussi une telle prouesse à huit reprises entre mars 1998 et septembre 1999.