L’entraîneur du RC Lens a poussé un gros coup de gueule

Hugo Chirossel

Après sa victoire à Toulouse le week-end dernier (0-2), le RC Lens a enchaîné une deuxième victoire consécutive à l’extérieur samedi soir sur la pelouse du FC Nantes (0-1). Les Sang et Or se sont tout de même fait peur, notamment en fin de première période. Ils ont pu compter sur leur gardien Brice Samba, qui a indiqué que Franck Haise leur avait mis une soufflante à la mi-temps.

Le RC Lens regarde vers le haut. Après leur succès obtenu à Toulouse le week-end dernier (0-2), les Sang et Or se sont de nouveau imposés loin de leur base, samedi soir sur la pelouse du FC Nantes (0-1). Une victoire qui leur permet de s’emparer provisoirement de la sixième place de Ligue 1, à trois points du podium.

Un Samba décisif

Si le RC Lens s’est imposé en terre nantaise, il peut remercier son gardien Brice Samba. L’international français (2 sélections) a été auteur de trois arrêts décisifs en fin de première période, permettant à son équipe de ne pas être menée à la pause. Une mi-temps au cours de laquelle Franck Haise a fait passer un savon à ses joueurs, comme l’a confié Brice Samba après la rencontre.

« Le coach nous a mis une bonne soufflante à la mi-temps »