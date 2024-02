FC Nantes - RC Lens : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Suite de la 20e journée de Ligue 1 ce samedi avec le déplacement du RC Lens sur la pelouse du Stade de la Beaujoire pour y défier le FC Nantes. Une rencontre cruciale entre une équipe qui veut revenir dans le coup pour une qualification européenne et une autre qui souhaite se donner de l'air sur la zone de relégation. Le 10 Sport vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur ce match.

Après la victoire poussive du PSG sur la pelouse de Strasbourg (2-1), la 20e journée de Ligue 1 se poursuit avec une affiche alléchante entre le FC Nantes et le RC Lens ce samedi à 21h au Stade de la Beaujoire entre le 13e et le 8e du championnat. Les enjeux sont différents pour les deux équipes ce qui annonce une rencontre très intéressante.

Lens veut se rapprocher du Top 5, Nantes se donner de l'air

Après un léger rebond caractérisé par la victoire contre l'OGC Nice (1-0), le FC Nantes a retrouvé ses mauvaises habitudes et vient d'enchaîner cinq matches sans victoire en Ligue 1 dont quatre défaites. Le tout en inscrivant seulement deux buts. Par conséquent, les Canaris sont désormais menacés par la zone rouge puisqu'ils ne possèdent que trois points d'avance sur l'OL, seizièmes de L1. Les Nantais ont donc cruellement besoin de prendre des points.



Du côté du RC Lens, l'urgence est différence mais les Sang-et-Or, doivent impérativement s'imposer pour recoller aux places qualificatives à l'Europe. Huitièmes, les Lensois pointent à trois longueurs du LOSC cinquième et six de la troisième place du podium, occupée par Brest pour le moment. Une victoire à Nantes serait donc une excellente opération pour les hommes de Franck Haise.

Quelles équipes pour Nantes - Lens ?

Dans cette optique, le FC Nantes peut compter sur le retour de Mostafa Mohamed après l'élimination de l'Egypte à la CAN. En revanche, Moutoussamy avec le Congo et Simon avec le Nigéria, sont toujours retenus en Côte d'Ivoire tandis que Ganago, Comert et Meupiyou sont blessés.



La composition probable du FC Nantes : Lafont - Amian, Castelletto, Zézé, Duverne - Sissoko, Augusto, Chirivella - Mollet, Mohamed, Kadewere



Du côté du RC Lens, Jonathan Gradit est le principal absent. Le défenseur central est toujours suspendu tandis que Khusanov et Guilavogui sont retenus avec leur sélection respective en Coupe d'Asie et à la CAN. A noter le retour de Machado, absent depuis près de deux mois, qui devrait toutefois débuter sur le banc. La recrue hivernale Chavez sera ainsi probablement titulaire.



La composition probable du RC Lens : Samba - Medina, Danso, Aguilar - Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Chavez - Sotoca, Wahi, Pereira Da Costa

Où et quand voir le match ?