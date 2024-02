Coup de tonnerre pour son avenir ? L’entraîneur du RC Lens lâche ses vérités

Thibault Morlain

Au RC Lens, on a décidé de se réorganisé en interne. Alors que Franck Haise était manager général chez les Sang et Or, il a été décidé qu’il se recentre sur ses fonctions d’entraîneur et qu’il délaisse son poste précédent. Est-ce alors un signe avant coureur d’un futur départ de Haise ? La question a été posée au principal intéressé et il a été très clair à ce sujet.

Ça a été acté, Franck Haise n’est plus manager général du RC Lens. Dans un communiqué, les Sang et Or ont annoncé que leur entraîneur se recentrait sur ses fonctions liées au sportif. En conférence de presse ce jeudi, Haise a expliqué à propos de ce changement de statut : « C’est une réflexion personnelle que je mène depuis plusieurs semaines, en tout cas c’était déjà entamé sur la fin d’année 2023. Au bout d’un moment j’ai pris une décision qui est pour moi d’abord, de préserver mon énergie. Quand j’ai présenté ça à Arnaud (Pouille) et au président j’ai d’abord eu beaucoup d’écoute et ils ont accepté d’entériner ma demande qui était de prendre du recul sur une partie des missions qui m’avaient été donné il y’a un an et demi ».

« Ça fait 7 ans que je suis au RC Lens, sept ans que je suis heureux ici »

Devant cette révolution au RC Lens, certains se sont posées alors des questions sur l'avenir de Franck Haise. Faut-il alors s’attendre à un futur départ de l’actuel entraîneur des Sang et Or ? En conférence de presse, Haise a assuré à ce sujet : « Un signe d’un possible départ du RC Lens ? Si je me recentre sur le métier d’entraîneur, c’est que j’ai toujours envie d’entraîner et vous savez quand même que ça fait 7 ans que je suis au RC Lens, sept ans que je suis heureux ici ».

« Je suis sous contrat jusqu’en 2027 »