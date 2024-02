Mercato : Galtier viré, les coulisses de sa succession au PSG

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Pour cela, Christophe Galtier a été viré après seulement un an à Paris et le club de la capitale s’est alors mis en quête d’un nouvel entraîneur. Le choix du PSG s’est alors porté sur Luis Enrique. Daniel Riolo en a d’ailleurs dit plus sur le processus qui a amené les Parisiens à se tourner vers l’Espagnol alors que d’autres noms étaient cochés.

Malgré un titre de champion de France, Christophe Galtier ne s’est pas éternisé sur le banc du PSG. Arrivé à l’été 2022, l’entraîneur français a été viré après seulement une saison, fragilisé notamment par l’échec de son équipe en Ligue des Champions. Galtier viré, il a alors fallu recherche un nouvel entraîneur pour le club de la capitale. Le PSG aurait alors pensé à Julien Nagelsmann ou encore Thiago Motta, mais finalement, c’est Luis Enrique qui a pris place sur le banc parisien. Après le FC Barcelone, l’AS Rome ou encore la sélection espagnole, le technicien de 53 ans a décidé de relever le challenge offert par le PSG.

« J’avais donné les noms, Nagelsmann, Arteta, Luis Enrique, Motta… »

Au micro de L’After Foot , Daniel Riolo est revenu sur les coulisses de la succession de Christophe Galtier et comment le PSG en est arrivé à choisir Luis Enrique. Le journaliste RMC a alors expliqué : « Il se trouve que cet été, j’ai raconté l’histoire 1000 fois, j’ai vu les documents qui devaient permettre à la direction de choisir l’entraîneur pour cette année. J’ai raconté 1000 fois qu’il y en avait 9, dans ces 9, il y a rapidement eu une sélection de 3-4. J’avais donné les noms, Nagelsmann, Arteta, Luis Enrique, Motta … ».

« Le PSG voulait faire attention à tous les critères »