La sortie cash d’un joueur du RC Lens après l’humiliation

Mercredi, le RC Lens a été giflé par Arsenal (6-0). Les leaders de Premier League n'ont fait qu'une bouchée des joueurs de Franck Haise, humiliés devant l'Europe entière. Les Sang et Or n'ont pas le temps de tergiverser sur cette rencontre puisqu'ils retrouvent les terrains ce samedi face à l'OL. D'ailleurs, Florian Sotoca avait un message à faire passer.

La correction. Mercredi, le RC Lens est tombé de haut, s'inclinant lourdement sur la pelouse de l'Emirates face à Arsenal sur le score de six buts à zéro. Une véritable gifle qui a laissé des traces. Présent en conférence de presse vendredi, Florian Sotoca est revenu sans détour sur cette rencontre.

C'est la révolution à l'OL, le RC Lens se méfie https://t.co/XCnKu8q01n pic.twitter.com/oeQa4inwXy — le10sport (@le10sport) December 1, 2023

«Le plus important est de se taire et de travailler»

« Quand on prend de tels écarts de buts, le plus important est de se taire et de travailler. C’est comme dans une famille, on doit essayer de relever le coéquipier s’il est un peu moins bien et c’est ce qu’on a essayé de faire depuis la fin du match contre Arsenal. Quand on se prend une telle claque, on n’a qu’une seule envie, c’est que l’arbitre siffle le coup d’envoi du match d’après », a déclaré l'attaquant du RC Lens en conférence de presse. L'homme à tout faire de Franck Haise croit au rebond de son équipe.

«Persuadé qu’on va réagir et qu’on sera dans le vrai»