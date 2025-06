Un entraîneur de légende au Paris FC : C’est déjà décidé !

Alors que Red Bull a intégré le capital du Paris FC, Jürgen Klopp va avoir un œil sur le voisin du PSG, lui qui occupe la fonction de directeur mondial du football au sein du groupe. Interrogé par un média allemand, l’ancien entraîneur emblématique de Liverpool assure qu’il ne compte pas reprendre du service dans une écurie liée à la marque au taureau.

« Je ne suis pas l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos entraîneurs »

« C'était l'accord passé avec Oliver (Mintzlaff, boss de Red Bull) dès le départ. Il s'agit du rôle que j'ai chez Red Bull, dans lequel je ne suis pas l'épée de Damoclès qui plane au-dessus de nos entraîneurs. Selon la devise : je te dis comment faire, et si tu ne comprends pas, je le fais moi-même. Cela n'arrivera jamais. Chez Red Bull, on ne m'a pas fait venir comme entraîneur potentiel. Je dois transmettre l'expérience que j'ai acquise en tant qu'entraîneur principal et manager, et aider mes jeunes collègues à se développer. Nous voulons engager des entraîneurs pour les bonnes raisons et, si nécessaire, nous en séparer pour les bonnes raisons. Et ce qui m'importe ici, c'est le développement sportif et non la manière dont c’est perçu par le public », explique Jürgen Klopp, pas près de s’asseoir sur le banc du Stade Jean Bouin, ou ailleurs : « J'ai maintenant un travail qui m'épanouit et qui est aussi intense. Je ne dors pas plus longtemps le matin et je ne me couche pas plus tard le soir, mais je peux beaucoup mieux organiser mon travail. Ma femme, par exemple, est très contente de ça, car on peut mieux planifier les choses qu'avant. Pour moi, il n'a jamais été question de ne rien faire, mais plutôt de faire autre chose. »