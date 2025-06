Le Paris FC signe une première star, la grande révélation !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris FC tient son buteur. Ce mercredi, le club détenu par la famille Arnault a officialisé la signature de Moses Simon (29 ans). Arrivé en provenance du FC Nantes, l'attaquant nigérian a choisi l'équipe promue. Directeur Sportif du Paris FC, François Ferracci s'est prononcé sur cette opération, la deuxième de l'été.

L'hommage du FC Nantes

Arrivé à Nantes en 2019, Simon a marqué les esprits par son explosivité, ses dribbles déroutants et sa capacité à faire la différence. Le FC Nantes, qui a officialisé son départ ce mardi, a rendu un hommage appuyé à son ancien joueur : « Une page se tourne. (...) Il a marqué le club de son empreinte. Grâce à ses dribbles, sa percussion et sa vitesse, le Nigérian a fait lever les foules et enthousiasmé La Beaujoire comme peu de joueurs l'ont fait avant lui. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire du FCN. »