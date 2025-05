Paris FC : Un entraîneur de légende débarque, «c’est extraordinaire»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce samedi, le Paris FC disputait son dernier match à Charlety avant de faire son retour en Ligue 1, du côté du Stade Jean Bouin tout près de l’antre du PSG. Pour l’occasion, Jürgen Klopp était présent en tribune, lui qui occupe désormais le poste de directeur du football au sein du groupe Red Bull, nouvel actionnaire minoritaire du PFC. L’Allemand a salué la « réussite extraordinaire » de l’autre club de la capitale.

Alors que la présence de la famille Arnault à la tête du Paris FC fait parler, un autre acteur important a rejoint le club de la capitale ces derniers mois avec Red Bull, devenu actionnaire minoritaire. Jürgen Klopp va ainsi avoir un rôle à jouer dans l’évolution du PFC, l’ancien entraîneur de Liverpool ayant fait son entrée au sein de la galaxie Red Bull en tant que directeur du football. Samedi, on a donc revu Jürgen Klopp au Stade Charlety, l’occasion pour lui d’évoquer la montée en Ligue 1 du Paris FC.

Jürgen Klopp sous le charme

« C’est une réussite extraordinaire. Celle du coach Stéphane Gilli et de l’équipe, j’adore la manière dont on s’est développé cette saison, a confié l’ancien technicien des Reds au micro de Téléfoot. Cette dernière rencontre ici, c’est un cadeau. C’est rare dans la vie d’un footballeur de pouvoir jouer un match qui est une célébration ».

Des changements, mais pas de bouleversements ?

L’heure est désormais à la planification du côté du Paris FC, qui prévoit évidemment d’injecter du sang neuf dans l’effectif sans pour autant bousculer le groupe ayant brillé en Ligue 2. « On va rentrer en Ligue 1 avec humilité et modestie, a notamment confié le président Pierre Ferracci à Téléfoot. On gardera une ossature non négligeable, car la montée crée aussi une dynamique qu’on veut préserver ». Même son de cloche chez Antoine Arnault : « On va essayer de construire un club de Ligue 1 qui tient la route, au milieu de tableau et ensuite on verra. Cette équipe a aussi un petit quelque chose d’extraordinaire, on a un coach fantastique, il peut se passer des petits miracles dans le foot ».