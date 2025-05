Paris FC : La folle anecdote avec ce rappeur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très proche du Paris FC depuis plusieurs années, Ninho a même collaboré avec le club parisien à l’occasion d’un maillot third que porteront les joueurs la saison prochaine. Présent à Charléty ce samedi après-midi, le « Jefe » a raconté une anecdote folle de comment ce dernier avait été averti de la montée du PFC.

Depuis plus d’une semaine, le Paris FC vit un rêve éveillé. Vendredi dernier, le club de l’est parisien validait sa montée en Ligue 1, quelques mois seulement après l’arrivée de la richissime famille Arnault à la tête du club. Symbole d’une hausse de popularité du deuxième club de Paris, le PFC a récemment collaboré avec Ninho, l’une des plus grosses stars de la scène rap en France.

Ninho, une star proche du Paris FC

En effet, le rappeur aux innombrables certifications a dévoilé le troisième maillot que porteront les joueurs du Paris FC la saison prochaine en Ligue 1, et ce en plein concert au Stade de France. Ninho, qui avait dédicacé le club au sein de son titre « UnRappeurÇaRap #1 », était d’ailleurs présent au stade Charléty ce samedi après-midi lors de la victoire du PFC (2-0) contre Ajaccio lors du dernier match de la saison. Au micro de BeIN Sports, Ninho a raconté comment il avait appris la montée du club parisien en Ligue 1 la semaine dernière lors de sa performance au Stade de France.

« C’est une célébration pour Paris, une évolution »

« On suivait la victoire, et on nous disait à l’oreillette, lorsqu’on chantait, qu’on était qualifié (promu, en fait). Ça m’a fait vraiment plaisir. C’était magnifique, on a fait double concert et ça s’est très bien passé. Le lendemain, on a mis les affiches, on a gagné, célébré. C’est une célébration pour Paris, une évolution. Le Paris FC, ça représente toute notre jeunesse, c’est la barrière entre le foot de quartier et le foot pro. On rêve encore plus grand maintenant qu’ils sont en L1 », a ainsi confié l’artiste.