Paris FC : Le rendez-vous avec l’OM très attendu !

Après 46 ans d'attente, le Paris FC s'apprête à retrouver l'élite du football français avec un début de saison excitant. Les hommes de Stéphane Gilli débuteront leur retour en Ligue 1 par des déplacements à Angers et Marseille, de quoi ravir l’entraîneur parisien, qui a hâte de découvrir le stade Vélodrome.

Cela va vite arriver pour le Paris FC. Après 46 ans d’attente, l’autre club de la capitale s’apprête à faire son retour en Ligue 1, une saison qui va démarrer par deux rencontres à l’extérieur, comme l’avait demandé le promu afin de pouvoir finir les travaux du Stade Jean-Bouin, la nouvelle enceinte du PFC. Les hommes de Stéphane Gilli se déplaceront donc à Angers puis à Marseille, avant de recevoir le FC Metz.

« L’OM ? On sera très vite dans l'ambiance du top niveau de la Ligue 1 » Interrogé par L’Équipe, l’entraîneur du Paris FC ne cache pas son impatience et se dit satisfait de se frotter rapidement à une pointure de la Ligue 1. « Le club avait fait des demandes pour jouer nos deux premiers matches à l'extérieur afin de permettre de finir les travaux à Jean-Bouin. Angers sera un premier test et avec l'accueil au Stade-Vélodrome, on sera très vite dans l'ambiance du top niveau de la Ligue 1. C'est très bien », confie-t-il au sujet de l’OM.