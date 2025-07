Le Paris FC annonce un coup «formidable» !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après 46 ans d'attente, le Paris FC s’apprête à faire son retour en Ligue 1 sous l’égide de la famille Arnault. Désormais basé au Stade Jean-Bouin, le club connaît un joli succès dans sa campagne d'abonnements, franchissant bientôt les 4 500 adhérents selon L’Equipe, de quoi satisfaire le président Pierre Ferracci.

« On est bien partis pour atteindre notre objectif »

« C'est formidable de voir l'engouement que suscite le Paris FC aujourd'hui, savoure le président du PFC, rapporté par L’Équipe. Il y a l'attrait de la Ligue 1, mais la saison dernière a montré qu'on avait réussi à fédérer un public autour des valeurs du club. Et on voit bien, aussi, avec ce fort démarrage des abonnements, que le travail sur la gratuité porte aujourd'hui ses fruits. On a ainsi récompensé la fidélité de ceux qui suivent depuis longtemps. On est bien partis pour atteindre notre objectif. » Le club aurait fixé à environ 7 000 le nombre maximum d'abonnés et prévoit de poursuivre sa politique de gratuité entamée en Ligue 2 en réservant environ 2 000 places pour les associations sportives et culturelles, les clubs amateurs situés près des communes d'Orly et de Villeneuve-le-Roi, ainsi que les riverains de Jean-Bouin, précise le quotidien sportif.