Le PSG menacé, le Paris FC annonce du très lourd !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC a de l’ambition et le fait savoir. Avant de retrouver la Ligue 1, après 46 ans d’attente, Pierre Ferracci ne cache pas sa volonté d’aller inquiéter le PSG à l’avenir grâce à l’arrivée de la famille Arnault, tout en sachant que le chemin sera long. Le président de l’autre club de la capitale rêve notamment d’une Coupe d’Europe.

Deuxième de Ligue 2, le Paris FC s’apprête à retrouver l’élite du football français, mais ses ambitions ne sont pas celles d’un simple promu. Grâce à l’arrivée de la famille Arnault à sa tête, l’autre club de la capitale disposera d’un budget compris entre 120 et 130M€, avec une enveloppe mercato avoisinant 70M€. Si le PFC n’entend pas faire de folies, des beaux coups sont malgré tout attendus cet été, après l’arrivée de Nhoa Sangui (Stade de Reims) et Moses Simon (FC Nantes).

« Est-ce que vous voyez le Paris FC, avec un actionnaire majoritaire comme la famille Arnault, devenir simplement le "petit frère" du PSG ? » Invité de France Bleu, Pierre Ferracci en a dit plus sur le projet qui se met en place au Paris FC. « Vous imaginez qu'il y a un supporter qui m'a dit, quand on a annoncé l'arrivée de la famille Arnault et de Red Bull : "Mais on va rentrer dans la nébuleuse de Red Bull avec sa multi-propriétés !", Je lui ai dit : "Est-ce que vous voyez vraiment la famille Arnault, propriétaire de LVMH, devenir un satellite de la galaxie Red Bull, que je respecte par ailleurs ? Je vous dirais de la même façon : Est-ce que vous voyez le Paris FC, avec un actionnaire majoritaire comme la famille Arnault, devenir simplement le "petit frère" du PSG ? On sait qu'on est loin d'eux en matière de palmarès. On sait qu'on arrive en Ligue 1 après 46 ans d'abstinence. Qu'on a un bout de chemin à faire. Mais on aura une trajectoire propre qui se différenciera de celle du PSG », explique le président du PFC.