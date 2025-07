Mercato - Paris FC : Pierre Ménès annonce un transfert à l’OM ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Encore loin d’une prolongation à l’OM, alors que son contrat expire à l’été 2026, Valentin Rongier (30 ans) pourrait quitter la cité phocéenne dans les prochaines semaines afin de permettre à son club de récupérer une indemnité de transfert. Une situation qui pourrait alors profiter au Paris FC, désireux d’accueillir un milieu expérimenté pour son retour en Ligue 1.

« On sait qu’ils sont sur Benjamin André et peut-être Valentin Rongier... »

« Le Paris FC a l’air décidé à bouger. Pour l’instant ils ont fait un jeune de Reims et Moses Simon. Intéressants comme débuts, maintenant il faut voir ce qu’ils vont faire. On sait qu’ils sont sur Benjamin André et peut-être Valentin Rongier, confie l’ancien chroniqueur du CFC sur sa chaîne YouTube. Ils cherchent un élément d’expérience au milieu de terrain. Ils sont vraiment partis pour faire un panaché entre jeunes et anciens, ce qui me semble être quelque chose d’intéressant pour le maintien en Ligue 1 qui sera évidemment le but recherché ».