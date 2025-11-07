Messi - Mbappé : Le Paris FC annonce une folie !

Amadou Diawara

Lors de sa carrière, Pierre Lees-Melou a eu l'occasion d'affronter les meilleurs joueurs du monde, notamment Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar. D'après l'actuel milieu de terrain du Paris FC, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France lui a fait plus mal que la Pulga.

Grand habitué de la Ligue 1, Pierre Lees-Melou a défendu les couleurs de l'OGC Nice et du Stade Brestois avant de rejoindre le Paris FC lors du dernier ce mercato estival. Ce qui lui a permis d'affronter le PSG de Kylian Mbappé, Neymar et de Lionel Messi, Durant son passage à Norwich (2021-2022), Pierre Lees-Melou s'est même frotté à Cristiano Ronaldo, qui avait fait son retour à Manchester United.

Mbappé est meilleur que Messi ? Lors d'un entretien accordé au Parisien, Pierre Lees-Melou a avoué que Kylian Mbappé était meilleur que Lionel Messi selon lui. « Quel est le joueur le plus fort que vous avez affronté ? J’ai de la chance d’avoir affronté tout le gratin : Cristiano, Messi, Neymar, Mbappé ! Je dirais Neymar et Mbappé. Mbappé, c’est quand même une puissance hors norme, une rapidité », a confié le milieu de terrain du Paris FC, avant d'en rajouter une couche.