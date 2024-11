Klopp prochain entraîneur du Paris FC, la bombe est lâchée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Fils de Bernard Arnault, plus grande fortune française, Antoine va, prochainement, prendre le contrôle du Paris FC. Doté d'une expérience dans le football qui se limite qu'à quelques présences au Parc des Princes, l'homme d'affaires pourra profiter de l'expertise par Red Bull, et notamment de son nouveau conseiller Jürgen Klopp, qui pourrait bien se retrouver avec des pouvoirs plus grands.

Ce mercredi, Antoine Arnault a fait sa première apparition publique en tant que prochain patron du Paris FC. Le closing devrait avoir lieu le 29 novembre et devrait entériner la prise de pouvoir de l’administrateur de LVMH. Grand fan du PSG, Arnault sera assisté de Red Bull, qui pourrait jouer un grand rôle dans la formation.

Paris FC : La famille Arnault va déjà battre un énorme record https://t.co/C7ZLBjpDks pic.twitter.com/rYXx04Cj99 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

« Klopp est très excité»

Ancien coach de Liverpool, Jürgen Klopp, nouvelle recrue de la marque autrichienne, devrait bien s’impliquer dans ce projet. « J'ai pu m'entretenir plusieurs fois avec Klopp, il est très excité par le projet et la perspective de venir travailler avec les équipes ici. Red Bull a aussi des outils de datas absolument révolutionnaires qui vont nous aider sur la partie scouting. Avec l'aide de Red Bull, ce sera au cœur de notre stratégie de construire le meilleur centre de formation en France et dans le bassin parisien. Trop de talents traversent Paris et partent ailleurs sans poser ses valises à Paris » a confié Arnault.

Un rôle de conseiller avant plus ?

Pour Eric Di Méco, l’aide apportée par Jürgen Klopp sera précieuse : « Klopp quand il fabrique son Liverpool, il prend des mecs que vous n’auriez pas pris à Paris comme Firminho par exemple, Mané et Salah pareil. Klopp va les aider. L’année prochaine si le club monte, il donnera des conseils notamment en recrutement. » Mais à terme, le coach allemand pourrait bien viser plus haut au Paris FC. « Si le club monte en Ligue des champions, cela pourrait devenir très attractif pour Klopp » a sous-entendu l’ancien joueur de l’OM durant le Super Moscato Show sur RMC.