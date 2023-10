Un ancien du PSG se bagarre, voilà tous les détails !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'altercation entre Michel Der Zakarian et Mamadou Sakho à Montpellier a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. Jérôme Rothen, ancien partenaire du défenseur français du côté du PSG, fait de nouvelles révélations sur les coulisses de cette bagarre et apporte une autre version des faits.

Ça a chauffé dans le vestiaire de Montpellier ! Comme l'a révélé L'EQUIPE mardi soir, un début de bagarre a éclaté dans le vestiaire après une séance d'entraînement entre Mamadou Sakho et son entraîneur, Michel Der Zakarian, alors que l'ancien défenseur du PSG n'aurait pas digéré une remarque le concernant. Dans le feu de l'action, Sakho aurait même cassé la chaine de famille du technicien héraultais. Mais que s'est-il vraiment passé entre les deux hommes ?

« Der Zakarian s’en est pris verbalement à Sakho »

Sur RMC Sport , Jérôme Rothen a apporté de nouvelles révélations sur les coulisses de cette bagarre dans le vestiaire de Montpellier : « Tout se passe après l’entraînement. Des joueurs décrivent Michel Der Zakarian tendu et énervé après la défaite à Nantes car c’est son ancien club et qu’il avait envie de marquer le coup, ou au moins de ne pas perdre. Il était tendu tout au long de la séance. Der Zakarian arrive dans le vestiaire alors que tous les joueurs sont en train de se déshabiller pour aller prendre leur douche. Il a une discussion houleuse avec un premier joueur d’expérience et puis il s’en prend à Mamadou Sakho verbalement », lâche l'ancien coéquipier de Mamadou Sakho au PSG.

« Sakho était très zen, très calme »