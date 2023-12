Super League : Un problème avec la Ligue 1 est révélé

Jean de Teyssière

La Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) a rendu un arrêt historique ce jeudi, avec le verdict suivant : les compétitions de football ne sont pas du monopole de l'UEFA et de la FIFA. La Super League a donc le droit d'exister et la société A22 Sport, qui est à l'origine de sa création en a dévoilé le format. Mais une suspicion de conflit d'intérêts existe, les avocats conseillant la LFP sont les mêmes que ceux qui conseillent... A22 Sport.

La Super League va-t-elle voir le jour ? Après la décision de la CJUE, estimant que l'UEFA n'avait pas le monopole pour organiser des compétitions entre les clubs européens, c'est tout le projet de la Super League qui prend du sens. Mais si des clubs français choisissent de rejoindre cette ligue fermée, cela pourrait avoir des conséquences non négligeables sur les finances des autres clubs de l'hexagone.

Un problème d'avocat

La Super League met dans l'embarras de nombreuses personnes, notamment la LFP. Lors de l'accord entre CVC et la LFP, la Ligue a été conseillée par le cabinet d'avocats Clifford Chance. Sauf que ce même cabinet conseille la société A22 Sport, qui promeut le projet de Super League. Un conflit d'intérêts pourrait donc voir le jour. Mais le cabinet s'en défend auprès de L'Équipe , tout comme la LFP, qui assure que les intérêts de Clifford pour la LFP et la Super League sont totalement différents.

Super League : Coup de tonnerre, un cador fait machine arrière https://t.co/gm6HWKCgVW pic.twitter.com/mUJ5pDZpd4 — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Une clause embêtante pour les clubs de Ligue 1