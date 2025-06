L'histoire romantique de Kylian Mbappé dévoilée à la télévision !

L'été dernier, Kylian Mbappé a décidé de devenir actionnaire majoritaire du SM Caen. Malgré des propositions à l'étranger, le joueur du Real Madrid a donc investi dans le club normand. Cela ne serait d'ailleurs pas un hasard. En effet, une histoire particulière lie Mbappé et Caen.

C'est pour France 3 que l'investissement de Kylian Mbappé au SM Caen a ainsi été justifié. Ziad Hammoud a alors fait savoir : « Réussir dans le football français était une idée qui germait dans l'esprit de Kylian. On a eu énormément de propositions à l'étranger. On s'est dit impossible d'investir dans un football étranger, il faut absolument investir en France ».

« Un côté émotionnel et romantique avec Kylian »

« Et le Stade Malherbe, qui a aussi un côté émotionnel et romantique avec Kylian parce que c'est le club où il aurait dû s'engager à un très jeune âge, a très vite résonné. Et aussi on a vu que le club traversait une période assez compliquée financièrement qui aurait pu très vite le mettre dans une situation très délicate », a-t-il poursuivi concernant Kylian Mbappé qui a donc enfin acté son union avec le SM Caen.