Kylian Mbappé, la catastrophe évitée de justesse !

La saison prochaine, le SM Caen évoluera en National. En effet, la formation normande a été reléguée après avoir terminé dernière de Ligue 2 lors de l’exercice 2024-2025. Un fiasco sportif et financier qui va obliger Kylian Mbappé, actionnaire majoritaire du Stade Malherbe, à sortir le chéquier. Et heureusement que le joueur du Real Madrid est là, sans quoi, la catastrophe aurait été encore plus importante à Caen.

A l'été 2024, Kylian Mbappé décidait de devenir actionnaire majoritaire du SM Caen. Alors que ça aura coûté 20M€ au joueur du Real Madrid, voilà que l’addition va augmenter. En effet, avec la relégation du club normand en National, Mbappé va devoir réinjecter de l’argent pour combler les pertes. Ça ne devrait pas être problématique étant donné la fortune du joueur de l’équipe de France, mais sans lui, ça aurait été une autre histoire pour Caen.

Des comptes dans le rouge à Caen Pour France 3, Christophe Durand s’est exprimé sur la santé financière du SM Caen et l’importance de la présence de Kylian Mbappé comme actionnaire. Le professeur d'économie du sport à l'Université de Caen a alors expliqué : « Caen a-t-il vécu ces dernières saisons avec un train de vie au-dessus de ses moyens ? Oui. On le voit dans les résultats. Au moment où Mr Fortin arrête, on a 5M€ de bénéfices accumulés sur 10 ans. Et là, les 5 dernières années, on perd 20M€, ce qui est quand même important pour un club qui est en Ligue 2. Le club a vécu au-dessus de ses moyens avec l'espoir de remonter. La dernière qu'on a, c'est pratiquement 24Me de dépenses pour 16-17M€ de recettes. On est vraiment dans une prise de risque très importante. Il y a eu une dérive qui a été comblée par l'actionnaire suivant ».