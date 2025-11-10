20M€ : Kylian Mbappé victime d'une arnaque ?

Plus qu'un joueur de football, Kylian Mbappé est également aujourd'hui dirigeant. En effet, il y a un peu plus d'un an, l'attaquant du Real Madrid dépensait environ 20M€ pour devenir actionnaire majoritaire du SM Caen. Mbappé a donc sorti le chéquier pour prendre les commandes en Normandie, mais voilà qu'il se serait visiblement fait avoir. Explications.
Voilà une casquette qu'on n'attendait pas de sitôt pour Kylian Mbappé. En plus de jouer pour le Real Madrid, le Français est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire du SM Caen. Malgré son départ du PSG, il a ainsi souhaité garder un lien avec le football français. Le voilà donc aujourd'hui à la tête du club normand, ayant payé 20M€ pour détenir 80% des parts du Stade Malherbe. Un prix beaucoup trop élevé pour ce que c'est ?
« Un très mauvais coup »
Sur sa chaine Youtube, Romain Molina est revenu sur ce rachat du SM Caen par Kylian Mbappé. S'offusquant du prix payé par la star du Real Madrid, il a ainsi expliqué : « On avait prévu depuis le début, Caen était un club malade depuis le début, financièrement. C'était un club qui perdait 8 à 10M€ de déficit structurel par an. Lorsque les Mbappé achètent, certains s'extasiaient, non c'était un très mauvais coup ».
« Mbappé s'est fait avoir clairement »
« Comment tu achètes un club plein pot, avec une valorisation d'au moins 20M€, alors que le club perd 8 à 10M€ par an et que les droits télé sont une catastrophe ? Mbappé s'est fait avoir clairement sur la valorisation du club », a poursuivi Romain Molina.