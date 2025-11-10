20M€ : Kylian Mbappé victime d'une arnaque ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus qu'un joueur de football, Kylian Mbappé est également aujourd'hui dirigeant. En effet, il y a un peu plus d'un an, l'attaquant du Real Madrid dépensait environ 20M€ pour devenir actionnaire majoritaire du SM Caen. Mbappé a donc sorti le chéquier pour prendre les commandes en Normandie, mais voilà qu'il se serait visiblement fait avoir. Explications.

Voilà une casquette qu'on n'attendait pas de sitôt pour Kylian Mbappé. En plus de jouer pour le Real Madrid, le Français est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire du SM Caen. Malgré son départ du PSG, il a ainsi souhaité garder un lien avec le football français. Le voilà donc aujourd'hui à la tête du club normand, ayant payé 20M€ pour détenir 80% des parts du Stade Malherbe. Un prix beaucoup trop élevé pour ce que c'est ?

« Un très mauvais coup » Sur sa chaine Youtube, Romain Molina est revenu sur ce rachat du SM Caen par Kylian Mbappé. S'offusquant du prix payé par la star du Real Madrid, il a ainsi expliqué : « On avait prévu depuis le début, Caen était un club malade depuis le début, financièrement. C'était un club qui perdait 8 à 10M€ de déficit structurel par an. Lorsque les Mbappé achètent, certains s'extasiaient, non c'était un très mauvais coup ».