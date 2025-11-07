Rupture révélée dans la presse : Habib Beye lâche ses vérités à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Habib Beye et le Stade Rennais, tout devait être terminé en début de semaine dernière. Il n'en a finalement rien été et pire, on appellerait à l'unité au sein du club breton désormais selon RMC Sport. Avant le coup d'envoi de son 12ème match de Ligue 1 cette saison face au Paris FC ce vendredi, Beye a vidé son sac sur les antennes de Ligue 1+.

En début de semaine dernière, Habib Beye devait passer à la trappe. C'est du moins l'information communiquée par Foot Mercato le lundi 27 octobre. Finalement, après discussions avec ses supérieurs hiérarchiques au fil de la journée, le technicien sénégalais a poursuivi son aventure entamée à Rennes au mois de janvier. S'en est suivi un match nul à Toulouse (2-2) et une large victoire face à Strasbourg (4-1). La première en plus d'un mois et demi.

«Je ne me suis jamais senti dans une position de danger» Une bouffée d'air frais pour Habib Beye qui n'a, malgré tout, jamais eu la sensation d'être dos au mur au Stade Rennais ces derniers jours. « Je ne me suis jamais senti en sursis, jamais senti en danger. Je fais ce que j'aime le plus. C'est-à-dire entraîner, être avec mes joueurs et ici ce soir. Je ne vois pas mon métier à travers une crainte de quoi que ce soit. Les résultats sont ce qu'ils sont, vous êtes aujourd'hui forcément dans une logique de résultats qui doit être positive. Si on continue à travailler, ils seront positifs. Mais je ne me suis jamais senti dans une position de danger. J'aime trop ce métier et ce jeu pour demain avoir peur de quoi que ce soit ».