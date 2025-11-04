«Un super attaquant» pour Habib Beye : Le miracle est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur la sellette avant d’être conservé in extremis suite à un incroyable imbroglio au sein de la direction du Stade Rennais, Habib Beye jouait une partie de son avenir dimanche contre Strasbourg. Mais grâce à un triplé d’Esteban Lepaul, le miracle continue pour le coach rennais.

Depuis quelques matches, Habib Beye est plus que menacé sur le banc du Stade Rennais. Après un premier miracle qui a évité son licenciement pourtant acté, l’ancien joueur de l’OM jouait clairement sa place avec la venue de Strasbourg au Rohazon Park dimanche. Mais les Rouge-et-Noir se sont finalement imposé ms brillamment grâce notamment à un triplé d’Esteban Lepaul (4-1).

Lepaul bluffe tout le monde Une performance qui a donné lieu à une belle image après le match lorsque Liam Rosenior a attrapé par le cou Esteban Lepaul en zone mixte. Beau joueur, le coach de Strasbourg a salué la prestation de son bourreau : « Il est venu s'excuser mais il n'avait pas du tout à le faire. Des joueurs ont parfois des lucky clubs (des adversaires porte-bonheur), il a réussi une performance fantastique, c'est un super attaquant. »