«Un super attaquant» pour Habib Beye : Le miracle est confirmé !

Sur la sellette avant d’être conservé in extremis suite à un incroyable imbroglio au sein de la direction du Stade Rennais, Habib Beye jouait une partie de son avenir dimanche contre Strasbourg. Mais grâce à un triplé d’Esteban Lepaul, le miracle continue pour le coach rennais.
Depuis quelques matches, Habib Beye est plus que menacé sur le banc du Stade Rennais. Après un premier miracle qui a évité son licenciement pourtant acté, l’ancien joueur de l’OM jouait clairement sa place avec la venue de Strasbourg au Rohazon Park dimanche. Mais les Rouge-et-Noir se sont finalement imposé ms brillamment grâce notamment à un triplé d’Esteban Lepaul (4-1).
Lepaul bluffe tout le monde
Une performance qui a donné lieu à une belle image après le match lorsque Liam Rosenior a attrapé par le cou Esteban Lepaul en zone mixte. Beau joueur, le coach de Strasbourg a salué la prestation de son bourreau : « Il est venu s'excuser mais il n'avait pas du tout à le faire. Des joueurs ont parfois des lucky clubs (des adversaires porte-bonheur), il a réussi une performance fantastique, c'est un super attaquant. »
«C’est un super attaquant»
Effectivement, Strasbourg est la victime préférée d’Esteban Lepaul qui a marqué sept fois en trois matches contre les Alsaciens, avec Angers puis avec Rennes. « C'est vrai qu'il y a des équipes qui vous réussissent plus que d'autres, et Strasbourg, c'est le club de ma région, mais la saveur aurait été la même contre une autre équipe », reconnaissait-il après le match. Avec son triplé, Esteban Lepaul offre donc un nouveau sursis à Habib Beye. Le miracle se poursuit.