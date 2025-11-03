Habib Beye : Le clash balancé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Large vainqueur du RC Strasbourg dimanche en championnat, le Stade Rennais a donc offert un sursis à son entraîneur, Habib Beye, qui était annoncé sur la sellette en cas de mauvais résultat. Mais Bertrand Latour a annoncé malgré tout en direct sur Canal + que le contexte était particulièrement tendu entre le coach sénégalais et sa direction...

Ça chauffe pour Habib Beye au Stade Rennais ! Le coach breton a réussi à sauver sa place suite au large succès de son équipe dimanche en championnat contre Strasbourg (4-1), mais l'ambiance demeure particulièrement tendue autour de lui en interne si l'on en croit les révélations de Bertrand Latour. Dimanche soir, en direct dans le Canal Football Club sur Canal +, le journaliste a fait le point sur le malaise entre Beye et les dirigeants du Stade Rennais.

« Il n'y a rien de définitif » « Habib Beye a sauvé son poste ? Il n'y a rien de définitif, mais il s'est donné de l'air en tout cas parce que la situation était particulièrement tendue. Je trouvais que c'était un peu une hérésie de jouer sa place sur un match. Ca ne répond pas à des choses rationnelles, mais c'est un manque dans le football », confie Bertrand Latour.