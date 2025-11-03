Habib Beye : Le clash balancé en direct !

Large vainqueur du RC Strasbourg dimanche en championnat, le Stade Rennais a donc offert un sursis à son entraîneur, Habib Beye, qui était annoncé sur la sellette en cas de mauvais résultat. Mais Bertrand Latour a annoncé malgré tout en direct sur Canal + que le contexte était particulièrement tendu entre le coach sénégalais et sa direction...
Ça chauffe pour Habib Beye au Stade Rennais ! Le coach breton a réussi à sauver sa place suite au large succès de son équipe dimanche en championnat contre Strasbourg (4-1), mais l'ambiance demeure particulièrement tendue autour de lui en interne si l'on en croit les révélations de Bertrand Latour. Dimanche soir, en direct dans le Canal Football Club sur Canal +, le journaliste a fait le point sur le malaise entre Beye et les dirigeants du Stade Rennais.
« Il n'y a rien de définitif »
« Habib Beye a sauvé son poste ? Il n'y a rien de définitif, mais il s'est donné de l'air en tout cas parce que la situation était particulièrement tendue. Je trouvais que c'était un peu une hérésie de jouer sa place sur un match. Ca ne répond pas à des choses rationnelles, mais c'est un manque dans le football », confie Bertrand Latour.
« Il y a des gens qui ne le désirent pas »
Et il poursuit en expliquant que le clash pouvait partir à tout moment entre le coach rennais et ses employeurs : « Ce à quoi Habib va être confronté, c'est qu'il y a des gens qui ne le désirent pas. En l'occurrence, je ne pense pas que les relations soient idylliques avec le président notamment. Et à Rennes, il y a un contexte extrêmement difficile. Vous avez l'actionnaire père qui décide, un peu le fils. Chacun a des avis différents, tout le monde y a été confronté de Paul Le Guen à Antonetti, tout le monde vous le raconte. C'est un club difficile à manager », poursuit Latour.