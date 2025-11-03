Laure Boulleau : La rupture avec Habib Beye...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Stade Rennais, l'heure est au soulagement. Pour la première fois en un mois et demi, l'équipe d'Habib Beye est sortie victorieuse d'un match de Ligue 1. Lors de la réception du RC Strasbourg au Roazhon Park (4-1), les Bretons ont surclassé leur opposition et ont soulagés le coach qui a fait état de sa joie pour ses joueurs et son staff. Aux yeux de Laure Boulleau, ex-collègue de Beye à Canal+, les maux sont toujours présents au sein de son vestiaire.

Le genre de semaine qui pèsent lourd dans les têtes. Annoncé sur le départ en raison d'un licenciement convenu lundi matin au sein du comité directeur de Rennes, Habib Beye a finalement poursuivi son aventure entamée en janvier dernier au Stade Rennais. Après un nouveau match nul à Toulouse mercredi (2-2), le président Arnaud Pouille confortait l'ancien consultant de Canal+ dans ses fonctions d'entraîneur.

«Seko Fofana et à Brice Samba. Ils sont là, tu ne sais pas s'ils sont avec toi ou pas» Ce dimanche, son Stade Rennais a enfin renoué avec la victoire face à Strasbourg. Une première depuis l'OL le 14 septembre dernier (3-1). Et de quelle manière : un succès face aux Alsaciens sur le score fleuve de 4 buts à 1. Pour autant, cette bouffée d'oxygène pour Habib Beye inquiète tout de même son ancienne collègue Laure Boulleau à Canal+. « Je trouve que ce qui est difficile en terme de management et qui se rajoute à la complexité pour Habib de se retrouver dans cette situation, c'est d'avoir des joueurs très proches du clan Arnaud Pouille le président. Je pense évidemment à Seko Fofana et à Brice Samba. Ils sont là, tu ne sais pas s'ils sont avec toi ou pas alors qu'en plus tu ne peux pas avoir d'a priori ».