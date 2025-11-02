Habib Beye règle se comptes, le show face à la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout va très vite dans le football. La situation d'Habib Beye, digne d'un manège de montagnes russes, en est l'exemple type. A un cheveu du licenciement lundi, le coach du Stade Rennais a finalement été maintenu et a signé ce dimanche un succès de premier rang face à Strasbourg (4-1). Plus qu'une victoire comptable pour Beye.

Une semaine pleine de rebondissements à Rennes. Lundi matin, Foot Mercato faisait écho du licenciement convenu d'Habib Beye. Toutefois, au fil de la journée et d'une discussion avec les hauts décideurs du club breton, Beye était conservé au moins jusqu'au match face à Toulouse du mercredi (2-2) à son poste d'entraîneur du Stade Rennais.

«S’il y a des personnes à féliciter aujourd’hui, ce sont les joueurs» Ce dimanche, à l'occasion de la réception du RC Strasbourg qui joue pour une place européenne en fin de saison, le Stade Rennais a pris le meilleur grâce à une victoire fleuve (4-1). Dos au mur il y a encore peu, Habib Beye a savouré en conférence de presse après ce succès qui offre une bonne bouffée d'air frais à tout le monde en interne. « Notre objectif en tant que club, ce ne sont pas les égos des uns et des autres. S’il y a des personnes à féliciter aujourd’hui, ce sont les joueurs. Le contexte est aussi difficile ce soir qu’il ne l’était il y a deux jours ou une semaine. On n’a pas effacé le contexte. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont bâti quelque chose à Toulouse ».