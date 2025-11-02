Habib Beye règle se comptes, le show face à la presse !

Tout va très vite dans le football. La situation d'Habib Beye, digne d'un manège de montagnes russes, en est l'exemple type. A un cheveu du licenciement lundi, le coach du Stade Rennais a finalement été maintenu et a signé ce dimanche un succès de premier rang face à Strasbourg (4-1). Plus qu'une victoire comptable pour Beye.
Une semaine pleine de rebondissements à Rennes. Lundi matin, Foot Mercato faisait écho du licenciement convenu d'Habib Beye. Toutefois, au fil de la journée et d'une discussion avec les hauts décideurs du club breton, Beye était conservé au moins jusqu'au match face à Toulouse du mercredi (2-2) à son poste d'entraîneur du Stade Rennais.
«S’il y a des personnes à féliciter aujourd’hui, ce sont les joueurs»
Ce dimanche, à l'occasion de la réception du RC Strasbourg qui joue pour une place européenne en fin de saison, le Stade Rennais a pris le meilleur grâce à une victoire fleuve (4-1). Dos au mur il y a encore peu, Habib Beye a savouré en conférence de presse après ce succès qui offre une bonne bouffée d'air frais à tout le monde en interne. « Notre objectif en tant que club, ce ne sont pas les égos des uns et des autres. S’il y a des personnes à féliciter aujourd’hui, ce sont les joueurs. Le contexte est aussi difficile ce soir qu’il ne l’était il y a deux jours ou une semaine. On n’a pas effacé le contexte. Ils ont pris leurs responsabilités. Ils ont bâti quelque chose à Toulouse ».
«Certains pensaient que ce serait mon dernier match (rires).»
« Elle me fait un bien fou pour mon staff. Quand ce genre de choses arrivent, il y a d’autres gens que le coach qui sont touchés. Ils n’ont pas le même statut que le coach. J’étais très content pour eux. Quand je parle du staff, c’est dans sa globalité. Ce n’est pas le staff rapproché de Beye comme j’ai vu ça ou là. Lundi, j’ai vu des gens qui étaient très touchés et je suis très heureux pour eux. C’est là que je prends mon énergie. Certains pensaient que ce serait mon dernier match (rires). Je suis très content aussi pour la famille Pinault. Ce sont des moments où ils nous apportent beaucoup de soutien. C’est une belle victoire pour tout le club ». a tenu à conclure l'entraîneur du Stade Rennais un brin revanchard pendant son point presse. Reste à savoir si les Bretons parviendront à poursuivre sur cette lancée. Premier élément de réponse vendredi prochain sur la pelouse du Paris FC.