Habib Beye viré : La nouvelle punchline qui va faire parler !

Axel Cornic

L’avenir d’Habib Beye soulève énormément de débats en ce moment, puisqu’il y a seulement quelques jours il était en instance de départ après un énième mauvais résultat. L’entraîneur du Stade Rennais était pourtant sur le banc mercredi pour le match nul contre Toulouse (2-2) et le sera également ce dimanche, pour la réception du RC Strasbourg.

C’est un feuilleton qui tient tout le monde en haleine. Fragilisé par les résultats plus que décevants du Stade Rennais depuis le début de la saison, Habib Beye était annoncé sur le départ après la défaite contre l’OGC Nice (2-1). Mais il est finalement toujours là et pour le moment il ne devrait pas vraiment bouger…

Habib Beye sur le départ ? Et ce n’est pas le nouveau résultat décevant face à Toulouse qui devrait changer la donner pour l’entraîneur du Stade Rennais, qui garde pour le moment la confiance de ses dirigeants. Après la rencontre, le président Arnaud Pouille a d’ailleurs pris la parole pour clarifier les choses, déclarant notamment : « Beye maintenu ? Oui, on vient de le dire au groupe. Il nous faut des résultats et avancer ».