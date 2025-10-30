«C’est fini», coup de tonnerre pour Habib Beye !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré le match nul concédé par le Stade Rennais mercredi soir à Toulouse, et contre toute attente, Habib Beye a été conforté dans ses fonctions par Arnaud Pouille alors qu'il semblait sur la sellette en cas de non-victoire. Et Daniel Riolo lâche une bombe sur ce dossier, révélant que le président du club breton avait déjà annoncé son départ en coulisses quelques heures auparavant.

Le Stade Rennais ne décolle plus ! Actuel 10e de Ligue 1, le club breton n'a pas réussi à l'emporter mercredi soir à Toulouse (2-2), et ce résultat semblait condamner Habib Beye. Le coach sénégalais était sur la sellette en cas de non-victoire, mais contre toute attendre, la direction rennaise a finalement décidé de conserver son entraîneur...

Beye finalement maintenu Interrogé au micro de Ligue 1 + après le match, Arnaud Pouille a fait une annonce inattendue au sujet d'Habib Beye dont le licenciement était pourtant attendu : « Beaucoup prennent la parole à ma place. Je suis là. Il y a encore un peu de frustration sur ce match, mais il faut qu'ils croient en eux. On a confiance en ce groupe. On va essayer de repositionner le Stade Rennais à sa place (…) Beye maintenu ? Oui, on vient de le dire au groupe. Il nous faut des résultats et avancer », a lancé le président du Stade Rennais.