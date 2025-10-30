Habib Beye : Le SMS inattendu d'un ex !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui entraîneur de Rennes, Habib Beye a pendant sa carrière joueur évolué sous le maillot de l'OM. Joueur du club phocéen entre 2003 et 2007, le Sénégalais y a notamment côtoyé un certain Mathieu Valbuena. D'ailleurs, ce dernier a récemment envoyé un message à son ancien partenaire à l'OM pour une raison pour le moins particulière.

En 2006, l'OM avait tenté un pari en allant chercher Mathieu Valbuena à Libourne, en National. Le pari aura été payant avec celui qui deviendra par la suite international français. Mais voilà qu'en débarquant à Marseille, Valbuena découvrait un tout nouveau monde. Se remémorant ses débuts à l'OM, celui qui joue actuellement en Grèce a d'ailleurs raconté une anecdote à propos d'Habib Beye.

« J'ai envoyé un message à Habib » « Un de mes premiers matches de préparation avec l'Olympique de Marseille, je n'avais pas de protège-tibia. Habib (Beye) m'avait passé les siens, des Nike à l'ancienne. Et bien, jusqu'à l'année dernière, je les avais gardés ! On me les a perdus. Et j'ai envoyé un message à Habib », a ainsi fait savoir Mathieu Valbuena dans un entretien accordé à L'Equipe.