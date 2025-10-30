Habib Beye : Le SMS inattendu d'un ex !

Aujourd'hui entraîneur de Rennes, Habib Beye a pendant sa carrière joueur évolué sous le maillot de l'OM. Joueur du club phocéen entre 2003 et 2007, le Sénégalais y a notamment côtoyé un certain Mathieu Valbuena. D'ailleurs, ce dernier a récemment envoyé un message à son ancien partenaire à l'OM pour une raison pour le moins particulière.
En 2006, l'OM avait tenté un pari en allant chercher Mathieu Valbuena à Libourne, en National. Le pari aura été payant avec celui qui deviendra par la suite international français. Mais voilà qu'en débarquant à Marseille, Valbuena découvrait un tout nouveau monde. Se remémorant ses débuts à l'OM, celui qui joue actuellement en Grèce a d'ailleurs raconté une anecdote à propos d'Habib Beye.
« J'ai envoyé un message à Habib »
« Un de mes premiers matches de préparation avec l'Olympique de Marseille, je n'avais pas de protège-tibia. Habib (Beye) m'avait passé les siens, des Nike à l'ancienne. Et bien, jusqu'à l'année dernière, je les avais gardés ! On me les a perdus. Et j'ai envoyé un message à Habib », a ainsi fait savoir Mathieu Valbuena dans un entretien accordé à L'Equipe.
Valbuena marqué à vie par l'OM
L'OM garde d'ailleurs une place importante dans le coeur de Mathieu Valbuena. L'ancien Olympien explique : « Si tu me demandes mon club de coeur, c'est Marseille. Ces fans m'ont tout donné. Ce sont eux qui m'ont fait devenir le mec parfois un peu insolent, un peu caractériel, le mec insouciant. L'OM, c'est un club mythique, un club qui a une histoire, un club où il est dur d'y signer, d'y durer et d'y faire 331 matches ».