Habib Beye - Officiel : Coup de théâtre après le clash !

Pour le déplacement du Stade Rennais à Toulouse, Habib Beye a décidé de se passer des services de Seko Fofana et de Ludovic Blas. Alors que leur rendement à l'entrainement était insuffisant, les deux hommes n'ont pas été convoqués pour la dixième journée de Ligue 1. Pour le duel de dimanche après-midi face au RC Strasbourg, Seko Fofana et Ludovic Blas retrouvent le groupe breton.

