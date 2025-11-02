Habib Beye - Officiel : Coup de théâtre après le clash !

Pour le déplacement du Stade Rennais à Toulouse, Habib Beye a décidé de se passer des services de Seko Fofana et de Ludovic Blas. Alors que leur rendement à l'entrainement était insuffisant, les deux hommes n'ont pas été convoqués pour la dixième journée de Ligue 1. Pour le duel de dimanche après-midi face au RC Strasbourg, Seko Fofana et Ludovic Blas retrouvent le groupe breton.
Toulouse-Rennes : Beye n'a pas convoqué Fofana et Blas
Rennes-Strasbourg : Fofana et Blas sont de retour
Privé du déplacement à Toulouse, Seko Fofana et Ludovic Blas ont purgé leur peine. En effet, Habib Beye a décidé de rappeler ses deux joueurs pour la réception du RC Strasbourg, programmée ce dimanche après-midi (15 heures). Comme annoncé par le Stade Rennais sur son compte X, Seko Fofana et Ludovic Blas retrouvent le groupe breton pour cette onzième journée de Ligue 1. Reste à savoir s'ils seront alignés d'entrée ou non au Roazhon Park.