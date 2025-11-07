Habib Beye : L'ultimatum en coulisses fuite dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Habib Beye a vécu des jours bien mouvementés en début de semaine dernière. Annoncé sur le départ, le coach sénégalais a finalement été maintenu par la direction du Stade Rennais en raison d'un souhait des hauts décideurs : l'unité. Cependant, cela ne pourrait être qu'une phase en cas de rechute en championnat dès ce vendredi à Paris.

« Je ne me suis jamais senti menacé, je vous l'ai dit la dernière fois. Je ne vis pas ma passion, et ce que j'appelle aujourd'hui mon métier comme une menace ». Voici le discours prononcé par Habib Beye après le nul à Toulouse (2-2) et la victoire contre Strasbourg (4-1). Le calme après la tempête. Le coach du Stade Rennais était en début de semaine dernière plus proche que jamais de prendre la porte, mais a finalement été conforté dans ses fonctions par ses supérieurs hiérarchiques dont le président Arnaud Pouille qui a appelé à l'unité après Toulouse.

La famille Pinault appelle à l'unité Selon les informations récoltées par RMC Sport auprès des acteurs du dossier Habib Beye, l'actionnaire du Stade Rennais, à savoir la famille Pinault, aurait décidé de faire front uni devant la presse au vu de la tempête médiatique autour du club breton. Et à l'instant T, l'ancien joueur de l'OM n'a rien à craindre concernant son avenir en tant que coach de l'équipe.