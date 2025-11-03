Habib Beye viré : La grande annonce en direct !

Axel Cornic

L’avenir d’Habib Beye semble être suspendu à un fil et même s’il a été récemment conforté par sa direction, il semble être sur in siège éjectable au Stade Rennais. Recruté cet été sous les consignes de l’ancien international sénégalais, Esteban Lepaul était l’invité de l’émission Rothen s’enflamme ce lundi et il s’est exprimé au sujet de la situation de son entraineur.

Il y a quelques jours encore, Habib Beye semblait avoir été écarté par le Stade Rennais. Mais ses dirigeants ont finalement décider de lui accorder un sursis et une première réponse est enfin arrivée ce dimanche, avec la large victoire à domicile contre le RC Strasbourg (4-1).

« Le vestiaire vit bien, nous travaillons dur à l'entraînement » Auteur d’un triplé lors de cette rencontre, Esteban Lepaul a été interrogé sur la situation actuelle du côté du Stade Rennais. « Le vestiaire vit bien, nous travaillons dur à l'entraînement. Notre victoire d'hier va lancer quelque chose de grand, j'espère » a déclaré l’attaquant de 25 ans, au micro de RMC.