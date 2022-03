Foot - Rennes

Rennes : Le coup de gueule de Florian Maurice contre l’arbitrage !

Publié le 18 mars 2022 à 11h38 par La rédaction

Alors qu’il estime que l’arbitrage n’a pas été bon lors du match retour entre le Stade Rennais et Leicester, Florian Maurice n’a pas hésité à pousser un coup de gueule.