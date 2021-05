Foot - Rennes

Rennes : Génésio n’a pas vu un grand PSG…

Publié le 10 mai 2021 à 12h32 par La rédaction mis à jour le 10 mai 2021 à 12h33

Alors que Rennes et le PSG se sont quittés sur un match nul dimanche soir, Bruno Génésio a pointé du doigt l’état de forme du club de la capitale.