Rennes : Le gros mea culpa de Camavinga pour sa saison…

Publié le 7 mai 2021 à 19h50 par La rédaction

Beaucoup moins en réussite que lors de l’exercice précédent cette saison, Eduardo Camavinga a reconnu au micro de Téléfoot avoir fait une certaine traversée du désert au Stade Rennais ces derniers mois.