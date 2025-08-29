Zidane au PSG, c’est validé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur des propriétaires qataris du PSG il y a quelques années pour le poste d’entraîneur, Zinedine Zidane est pourtant étiqueté comme étant un enfant de Marseille. Mais de son côté, Samir Nasri indique qu’il aurait validé une expérience de Zidane au PSG et qu’il ne lui en aurait aucunement tenu rigueur, étant donné qu’il n’a jamais joué à l’OM.

Après les départs de Mauricio Pochettino (été 2022) et Christophe Galtier (été 2023), les hautes sphères du PSG depuis Doha, au Qatar, auraient tenté de faire venir Zinedine Zidane sur le banc du club de la capitale. Le coach français a finalement refusé le poste, et il se dit qu’un tel choix de carrière de la part de Zidane aurait été très mal vécu à Marseille, sa ville de naissance. Mais Samir Nasri ne lui aurait pas voulu de choisir le PSG et s’en est expliqué mercredi soir au micro de l’After Foot, sur RMC Sport.

« Pas de problème » pour Zidane au PSG « J’aurais mal vécu que Zidane prenne le PSG il y a 3 ans ? Non. Je l’aurais compris ? Oui. Ce n’est pas pareil. Il est Marseillais, il n’y a pas de problème. Mais il n’a pas joué à l’OM. C’est entraîneur. On va aussi en vouloir à Laurent Blanc parce qu’il a entraîné le PSG après avoir joué à Marseille ? Non », confie Samir Nasri, qui valide donc l’idée d’un projet Zidane au poste d’entraîneur du PSG.